أحمد الجندي وإسلام حامد يصعدان لنهائى كأس العالم للخماسى الحديث

اختتمت منذ قليل منافسات الدور نصف النهائي رجال ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث، المقامة حاليا على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس، ومقرر لها أن تستمر حتى يوم 3 مارس الجاري.

وشهدت التصفيات تأهل لاعبين من المنتخب الوطني وهما، أحمد الجندي في المركز الثاني، وإسلام حامد في المركز الـ30 ضمن أفضل 36 لاعبا بالبطولة .

فيما احتلت لاعب روسيا ألكسندر ليفانوف

المركز الأول وحل لاعب ليتوانيا جوستيناس كيندرويس في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي لمنافسات السيدات غدا الجمعة ويمثل مصر خلاله لاعبتا المنتخب هايدي عادل ونورين الجمال، فيما تقام منافسات نهائي الرجال يوم السبت المقبل.

ويشارك المنتخب الوطني للرجال بـ 12 لاعبا وهم: إسلام حامد، مهند

طارق، أحمد أسامة الجندي، شريف ياسر، نور الدين كريم، محمد خالد، محمد أدم، على الدين شريف، أدهم فودة، يوسف قرني، عمر وائل، إياد الكاشف،

وتشارك في فعاليات البطولة 31 دولـة هـم: الأرجنتين وأستراليا والنمسـا والبحرين وبيلاروسيا وبلغـاريـا وكندا والتشـيك وفنلندا وفرنسـا وجورجيا وألمـانيـا وإنجلتـرا والمجــر وأيرلندا وأمريكـا وإيطـاليـا واليـابــان وكازخسـتان وكوريا ولاتفيـا وليتـوانيـا وبـولنـدا وروسـيا وصربيا وجنـوب أفريقيـا وإسبانيا وتركيا وأوكرانيـا والمكسيك، بالإضـافـة إلـى مصـر الدولـة المنظمـة، بعـدد 85 لاعـبا و74 لاعبـة و93 إداريا ومـدربا.