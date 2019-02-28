انت الان تتابع تفاصيل خبر انتصارات كاسحة للسد والدحيل في الدوري القطري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 09:46 مساءً - استمرت لعبة "الكراسي الموسيقية" بين ناديي السد والدحيل في صراعهما الشرس على صدارة الدوري القطري لكرة القدم بتسجيلهما انتصارين كاسحين، مساء الخميس، في ختام منافسات الجولة الـ18 من الدوري القطري لكرة القدم.

في المباراة الأولى، دك السد شباك "نادي قطر" بثمانية أهداف مقابل هدف يتيم، في اللقاء الذي جمعهما على استاد "جاسم بن حمد".

أنهى "الزعيم" الشوط الأول متقدماً برباعية حملت توقيع عبد الكريم حسن والجزائري بغداد بونجاح (ركلة جزاء) وأكرم عفيف والقائد حسن الهيدوس (ركلة جزاء)، في الدقائق الـ23 و30 و35 و45+3.

وقلص الأردني بهاء عبد الرحمن الفارق لنادي قطر في الدقيقة الـ52، لكن السد برباعية ثانية، بتوقيع بونجاح وعفيف بواقع هدفين لكل منهما، في الدقائق الـ57 و71 و84 و90+3.

بهذه النتيجة حافظ السد على فارق النقاط الـ4 مع الدحيل مطارديه المباشر بوصوله إلى النقطة 47 في صدارة جدول الترتيب، في حين تجمّد رصيد نادي قطر عند 16 نقطة بالمركز العاشر.

وفي المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها، سحق نادي الدحيل ضيفه الأهلي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما، على ملعب "عبد الله بن خليفة".

وضع المدافع الدولي المغربي، المهدي بن عطية، فريقه الجديد الذي عزّز صفوفه في الانتقالات الشتوية الأخيرة قادماً من يوفنتوس الإيطالي، في المقدمة بهدف أول في الدقيقة الـ20.

وأضاف محمد مونتاري هدفاً ثانياً لبطل النسختين الأخيرتين في البطولة القطرية، بحلول الدقيقة الـ38، لينتهي الشوط الأول بتقدّم الدحيل بهدفين دون رد.

الدحيل، الذي تعاقد مع البرتغالي روي فاريا خلفاً للتونسي نبيل معلول، أكمل زحفه الهجومي في الشوط الثاني ليبصم على أربعة أهداف، حملت توقيع الياباني شويا ناكاجيما، ومراد ناجي، والمغربي يوسف العربي (ثنائية)؛ في الدقائق الـ52 والـ68 والـ80 والـ88.

رفع الدحيل رصيده إلى 43 نقطة، في وصافة جدول الترتيب، في حين توقف رصيد الأهلي عند 29 نقطة في المركز الخامس.

تجدر الإشارة إلى أن السد يُعد أكثر الفرق تتويجاً ببطولة الدوري القطري بإجمالي 13 لقباً، في حين يحمل الدحيل لقب النسختين الأخيرتين.