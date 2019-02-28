انت الان تتابع تفاصيل خبر مصاعب الريال تزداد.. اليويفا يكشف عقوبة راموس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 09:46 مساءً - أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائد نادي ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس؛ مباريتين متتاليتين؛ على خلفية تعمّده نيل بطاقة صفراء، في أحد لقاءات دوري أبطال أوروبا.

وبذلك تأكد غياب راموس عن موقعة الإياب أمام أياكس أمستردام الهولندي، المقررة إقامتها في الخامس من مارس المقبل، على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو".

كما لن يلعب راموس ذهاب ربع النهائي القاري -في حال تأهل الفريق الملكي- وقد ترحّل العقوبة إلى أول مباراة أوروبية في حال أُقصي فريق المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري من النسخة الأوروبية الحالية.

وكان راموس قد نال بطاقة صفراء أمام أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال؛ بهدف الغياب عن مباراة الإياب التي ستُقام على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بعد النتيجة الإيجابية لرفاقه (الفوز 2-1).

وعقب اللقاء ألمح الدولي الإسباني إلى أنه تعمّد الحصول على البطاقة ليغيب عن مباراة الإياب؛ بدلاً من المخاطرة بنيلها في المباراة المقبلة والغياب من ثم عن ذهاب الدور ربع النهائي، حيث سيكون الخصم أكثر قوة والمباراة أكثر تعقيداً مع دخول البطولة مراحلها النهائية.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة قد قرّر سابقاً إضافة عقوبة الإيقاف لمباراة ثانية كعقوبة إدارة بحق اللاعبين الذين يتعمّدون نيل البطاقة الصفراء للدخول في المراحل المتقدمة بسجلّ نظيف.

تجدر الإشارة إلى أن قائد الفريق الملكي تراجع عن تصريحاته بتعمده نيل البطاقة الصفراء، لكن بعد فوات الأوان، لتزداد مصاعب ريال مدريد عقب الخسارة القاسية أمام غريمه التقليدي برشلونة (0-3)، وخروجه من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا