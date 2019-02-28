الاتحاد الأوروبي يصدم ريال مدريد قبل مواجهة أياكس

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تحرير:علي الزيني ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إيقاف سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد مباراتين، بسبب البطاقة الصفراء التي حصل عليها في مباراة أياكس أمستردام بذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، من أجل الإيقاف عن لقاء العودة وإلغاء كل البطاقات الصفراء التي حصل عليها ليبدأ من جديد في ربع النهائي بدون أي بطاقة، حيث قال اللاعب عقب نهاية المواجهة: "سأكون كاذبًا لو قلت بأنني لم أتعمد الحصول على البطاقة الصفراء، لقد كانت النتيجة من صالحنا وكنت أفكر في ذلك.
وعاد راموس بعد ذلك، وكتب على حسابه الشخصي بتويتر: "في المباراة هناك العديد من الأحاسيس، عليك اتخاذ القرارات في ثوان، أفضل ما في اليوم هو النتيجة، الأسوأ، هو عدم مشاركتي في الإياب". ومع تضارب التصريحات، قرر الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق في الواقعة، قبل أن يتخذ قراره بالإيقاف لمباراتين ليغيب راموس عن مواجهة
وعاد راموس بعد ذلك، وكتب على حسابه الشخصي بتويتر: "في المباراة هناك العديد من الأحاسيس، عليك اتخاذ القرارات في ثوان، أفضل ما في اليوم هو النتيجة، الأسوأ، هو عدم مشاركتي في الإياب".
ومع تضارب التصريحات، قرر الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق في الواقعة، قبل أن يتخذ قراره بالإيقاف لمباراتين ليغيب راموس عن مواجهة الإياب أمام أياكس في دور الستة عشر، وذهاب ربع النهائي حال تأهل الملكي، بعد إثبات تعمد اللاعب الحصول على بطاقة صفراء في لقاء أياكس.
وشارك سيرخيو راموس مع فريقه في وداع كأس ملك إسبانيا، من نصف نهائي المسابقة، بعدما تعرض للخسارة أمام غريمة التقليدي برشلونة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب «سانتياجو برنابيو».
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