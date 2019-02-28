انت الان تتابع نادر شوقي يعلق على عدم انضمام رمضان صبحي للمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م
أبدى نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعجبه من عدم استدعاء صبحي إلى معسكر المنتخب المقبل بشهر مارس القادم، حيث قال في تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس أن عدم استدعاء رمضان إلى صفوف المنتخب استعدادًا لمواجهة منتخب النيجر في آخر جولات تصفيات أمم إفريقيا والتي ستستضيفها مصر شهر يونيو القادم أمر غير مفهوم. وأكد أن جهاز المنتخب كان يبرر عدم انضمام رمضان بأنه لا يشارك مع فريق هيديرسفيلد لكن الآن الظروف أصبحت مختلفة تمامًا، فهو يشارك بشكل منتظم مع الأهلي، ويقدم مستوى رائعا.
وأضاف شوقي خلال تصريحاته بأنه يعلم تمامًا أن جهاز المنتخب الحالي لن يضم رمضان صبحي لأسباب أخرى بعيدة عن الجانب الفني، لكنه لن يفصح عنها. وتابع وكيل رمضان صبحي، أن اللاعب يبلغ من العمر 22 عامًا، ولعب في الدوري الإنجليزي أقوى الدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى مشاركته مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم
وتابع وكيل رمضان صبحي، أن اللاعب يبلغ من العمر 22 عامًا، ولعب في الدوري الإنجليزي أقوى الدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى مشاركته مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم بروسيا، وقبلها كأس الأمم التي أقيمت بالجابون، ومن غير المنطقي عدم انضمامه الآن.
واختتم نادر شوقي تصريحاته بأن عدم انضمام رمضان صبحي للمنتخب يضر اللاعب بشأن العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مجددًا في حالة تجديد التصريح، وفي حالة عدم انضمامه للمعسكر المقبل ستكون هناك صعوبة بالغة في عودته مرة أخرى إلى هيديرسفيلد تاون.
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