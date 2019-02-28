انت الان تتابع الزمالك يعلن مدة غياب مصطفى فتحي عن الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن فترة غياب مصطفى فتحي لاعب الفريق عن الملاعب، وكذلك موعد وصوله إلى القاهرة بعد رحلة علاج في ألمانيا استمرت أيام قليلة. وقال أمير إن مصطفى فتحي يعود غدا من ألمانيا بصبحة محمد أسامة طبيب الفريق وذلك بعد إجرائه عملية تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبه بواسطه المنظار الجراحي، موضحًا أن اللاعب سيغيب من شهرين إلى 3 شهور. وأكد المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب في ألمانيا أثبتت سلامة الغضاريف والأربطة الداخلية والخارجية للركبة تماما.

كان مجلس إدارة الزمالك قد وافق على سفر مصطفى فتحي إلى ألمانيا للخضوع لكشف طبي لتحديد حجم إصابته التي تكررت أكثر من مرة، وتسببت في غياب اللاعب عن مباريات الفريق لفترات طويلة. وكانت آخر مشاركة لمصطفى فتحي مع الزمالك في مباراة بتروجت التي أقيمت يوم 28 ديسمبر من العام الماضي في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة