الان تتابع إيقاف راموس مباراتين في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أعلنت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا)،اليوم، إيقاف مدافع وقائد نادي ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس مباراتين لتعمده نيل بطاقة صفراء ضد أياكس امستردام الهولندي خلال مباراة الذهاب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وكان قلب الدفاع الدولي قد ألمح بعد المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-1، الى أنه تعمد نيل البطاقة ليغيب بالتالي – بسبب تراكم الانذارات – عن مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو، بدلا من المخاطرة بنيل انذار في الإياب يبعده بالتالي عن ذهاب الدور ربع النهائي في حال تأهل فريقه.
وبموجب هذا القرار، سيغيب راموس عن إياب ثمن النهائي في 5 مارس المقبل، وعن ذهاب ربع النهائي في حال تأهل فريقه الى هذا الدور.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف راموس مباراتين في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.