6 مواجهات وعوامل تحفز الاتحاد لهزيمة الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني _ الرياض

تحفز نتائج 6 مباريات وعوامل أخرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لإنهاء حالة (اللا فوز) أمام جاره ونده التقليدي الأهلي الذي سيطر عليه خلال الأعوام الأخيرة، وذلك عندما يلتقيان اليوم في إطار المرحلة الـ22 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال الموسم الحالي حدثت نتائج كثيرة مثيرة في الدوري غابت عن المشهد سنوات طويلة.

وكان آخر فوز للاتحاد على الأهلي في إياب دوري موسم 2011/2012، وتحديدا في 29 مارس 2012 عندما فاز بهدف دون مقابل سجله نايف هزازي، لتبدأ بعد ذلك سلسلة عدم تحقيق الاتحاد لأي فوز حتى مباراة الدور الأول هذا الموسم.

والتقى الفريقان منذ ذلك الحين في 13 مباراة، فاز الأهلي 7 مرات وحضر التعادل في 6 مباريات، إلا أن هناك عوامل تشير هذه المرة إلى أن الاتحاد سيكون بمقدوره إيقاف تفوق جاره عليه، رغم أنه يحتل المركز قبل الأخير ويصارع من أجل البقاء.

محفزات الاتحاد لإيقاف تفوق الأهلي