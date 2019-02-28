شكرا لقرائتكم أحد يتعادل مع الفتح سلبياً ويواصل نزيف النقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر نادي أحد نقطتين ثمينتين في صراعه لتجنب الهبوط، بعدما تعادل بدون أهداف مع ضيفه الفتح في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظل أحد قابعاً في مؤخرة الترتيب، برصيد 13 نقطة، ليتأزم موقفه في صراع البقاء، فيما يحتل الفتح المركز السابع مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة برصيد 32 نقطة.

وأخفق أحد في استغلال النقص العددي الذي عانى منه منافسه، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه جمعان الدوسري في الدقيقة 72 لحصوله على الإنذار الثاني.