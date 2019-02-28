يلا شوت ناو| بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم LIVE الأسطورة بث المباريات كورة ستار رابط سريع بدون...

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم دوري بلس dawri plus الاسطورة رابط مباراة النصر يلا شوت يلتقي اليوم في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فريقي النصر والشباب في مباراة مرتقبة حيث تنتظر جماهير النصر تفوق فريقها والحصول على النقاط الثلاث لتقليل فارق النقاط بين فريقها والهلال لثلاث نقاط قبل مباراته غدا مع الفيصلي.

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ويأمل العديد أن تكون المواجهة على قدر عالي من الندية حيث أكد المدرب الموطني خالد الفرحان أن المواجهة من الممكن أن تكون الأهم هذا الموسم حيث يتميز الشباب بصلابة دفاعه بينما يتميز النصر بقوة هجومه بالاضافة للتحفيز من قبل الادارتين بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والشباب korastar دوري بلس بث مباشر النصر والشباب الأسطورةمباراة النصر اليوم يلا شوت live رابط مباراة النصر والشباب yalla shoot مباراة النصر اليوم بث مباشر.

بداية عمليات الاحماء الخاصة بالفريقين

دقائق على بداية اللقاء

بداية أحداث الشوط الأول من المباراة

الدقيقة 12: تسديدة من جوليانو بعد تمريرة أحمد موسى والحارس يمسك بها

الدقيقة 16: أخطر هجمات اللقاء للشباب على أكثر من مرة والهدف الأول يضيع

الدقيقة 38: عبدالرزاق حمد الله يسجل الأول للنصر بطريقة رائعة

نهاية شوط المباراة الاول

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: خطأ لصالح الشباب في منتصف الملعب وانذار لأمرابط

الدقيقة 75: استمرار تقدم النصر بهدف نظيف والشباب يضغط

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بث مباشر مباراة النصر والشباب مشاهدة مباراة النصر والشباب كورة ستار مباراة النصر والشباب يلا شوت وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة حيث يستضيفها ستاد الملك فهد الدولي وقد طالب سعود آل سويلم رئيس النصر الجماهير بمؤازرة الفريق من خلال التواجد وبكثافة في المدرجات للتشجيع وليستمر النصر في عروضه القوية وتحقيق الانتصارات.

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ويسعى الشباب لفك عقدة النصر في السنوات الأخيرة حيث لم يحقق الفريق الفوز على النصر منذ عام 2016، وحقق النصر الفوز في المباريات الأربعة الأخيرة بنتيجة 1-0 في الدوري ولكن تاريخيا قبل لك كان الشباب منافسا قويا للنصر حيث اتسمت المواجهات بينهما بالندية بينما وعد مدرب الشباب الجماهير بالفوز على النصر لاثبات قدرة فريقه أمام الجميع.

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