بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم 28-2-2019 في الجولة ال 22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين...

بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم في الجولة ال 22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يلاشوت كورة أونلاين رابط الأسطورة مباراة شباب النصر والشباب في مواجهة منفردة نارية بث مباشر دون تشويش أو تقطيع، وينتظر محبي الساحرة المستديرة مشاهدة اللقاء المرتقب بين شباب النصر والشباب حيث من المتوقع أن تحمل مباراة النصر والشباب اليوم الكثير من أحداث الإثارة، ومن خلال موقعنا نضع بين أيديكم رابط بث مباشر مباراة النصر والشباب في الجولة ال 22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2019

مباراةو النصر والشباب

على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” يلتقي اليوم فريق النصر مع نظيره الشباب في إطار مواجهات الجولة ال22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي من المقرر أن يتم نقل اللقاء عبر قناتي KSA الرياضية.

يدخل نادي النصر لقاء اليوم وهو متصدر المركز الثاني برصيد من النقاط 46 نقطة، في حين يدخل فريق الشباب لقاء اليوم وهو متصدر المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

أي أن هناك 6 نقاط فارق فقط بين متصدر الجدول الهلال السعودي والنصر.

هدف مباراة النصر والشباب …. هدف عبد الرزاق حمدالله… العالمي

بث مباشر مباراة النصر والشباب