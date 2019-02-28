رياضة | محمود بركات: مصر ستشارك مالي في تنظيم بطولة إفريقيا لمصارعة الذراعين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود بركات: مصر ستشارك مالي في تنظيم بطولة إفريقيا لمصارعة الذراعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصرى للقوة، بأن مصر ستشرف وتشارك دولة مالى فى تنظيم بطولة إفريقيا للقوة لمصارعة الذراعين لأول مرة، استجابة لدعوة حرم رئيس جمهورية مالي، المشرفة على لعبة مصارعة الذراعين، بمشاركة الاتحاد المصرى للقوة فى تنظيم بطولة إفريقيا لمصارعة الذراعين التى ستقام فى بوماكو عاصمة مالي.

وقال بركات إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رحب بهذه الدعوة وتعهد بالدعم الكامل للإشراف والتنظيم لهذه البطولة بين مصر ومالي، وأضاف إن الوزير أصدر تعليماته للاتحاد المصرى للقوة بضرورة ترتيب جميع الأمور بين الدولتين، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع يحضره اللواء سعيد فتحى المدير الإدارى للمنتخب الوطنى لمصارعة الذراعين، وجون كولود سيسيه رئيس الاتحاد المالي، ونائبه عبدالرحمن بويكي، ورئيس اللجنة الأوليمبية حبيب السيد سيسوكو.

وأكد بركات أنه تم عرض التفاصيل فى مؤتمر صحفى فى مالى حيث تم توضيح أن الأتحاد المصرى للقوة يمد العون الفنى والتنظيمى والتحكيمى والخبرات المصرية للأتحاد المالى لإنجاح البطولة الإفريقية هناك، مشيرا إلى أنه تمت دعوة جميع الدول الأفريقية للمشاركة فى البطولة المقامة فى بوماكو عاصمة دولة مالى فى يوليو 2019.