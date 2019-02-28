رياضة | عاجل.. تشيلسي ينجو من عقوبة اليويفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشيلسي ينجو من عقوبة اليويفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرارا رسميا بشأن الهتافات العنصرية التي وجهتها جماهير تشيلسي لنادي توتنهام في مباراة بلوز ومول فيدي المجري في الدوري الأوروبي، التي أقيمت في ديسمبر الماضي وانتهت بالتعادل 2-2.

وهتفت جماهير تشليسي ضد جماهير توتنهام ووصفتهم بالكلمة التي يشتهر بها أنصار سبيرز (Yids) التي تشير إلى أنهم من اليهود، وهو الأمر المعتاد من جماهير بلوز التي دائما ما تستخدم هذه الكلمة كلما أرادت التحقير من شأن توتنهام.

وبعد التحقيق في الواقعة قرر يويفا حفظ القضية دون أي إدانة لتشيلسي، لتنتهي التكهنات بشأن معاقبة النادي اللندني بإغلاق جزئي لمدرجاته في بعض مباريات البطولة القارية.

ويتخذ رئيس تشيلسي بروس باك، ومالك النادي رومان أبراموفيتش إجراءات صارمة داخل النادي لمواجهة العنصرية بكل أشكالها خاصة تلك التي تتصل بما يعرف بمعاداة السامية، لاسيما مع تكرار جماهير النادي لتلك التجاوزات.