رياضة | المنصورة يتخطى كمين "سيدي سالم" في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنصورة يتخطى كمين "سيدي سالم" في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع الفريق الاول بنادي المنصوره من الفوز على نظيره فريق سيدي سالم، بهدفين مقابل هدف، خلال مباريات الأسبوع العشرون، للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.

تقدم المنصورة بهدف في الدقيقة الأخيرة، من الشوط الأول، عن طريق المهاجم أحمد رجب هريسه، من تمريرة زميلة أحمد راشد.

وشهد الشوط الثاني ضغط قوي من فريق المنصورة، وتستمر المحاولات عن طريق أحمد راشد وأحمد هريسه و اسلام صلاح سولاري الذي خرج وشارك من بدلا منه عادل فكري للاصابه في الدقيقه 60.

واستطاع هريسه من زياده الفارق في الدقيقه ٨٢ من راشد المتألق فيما استطاع رضا خليف من تسجيل هدف سيدي سالم من تصويبه في الدقيقه ٨٦ يخفق عاطف نصحي حارس مرمي االمنصورة في ابعادها.

الفوز رفع رصيد المنصورة إلى 38 نقطة بالمركز الثاني، وتوقف رصيد سيدي سالم عند 8 نقاط بالمركز الأخير.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- طنطا 38 نقطة

2- المنصورة 38 نقطة

3- الأوليمبي 35 نقطة

4- دمنهور 35 نقطة

5- البلدية 34 نقطة

6- الرجاء 33 نقطة

7- أبو قير 33 نقطة

8- غزل المحلة 31 نقطة

9- الحمام 25 نقطة

10- فاركو 23 نقطة

11- كفر الشيخ 19 نقطة

12- الجزيرة 16 نقطة

13- تلا 10 نقاط

14- سيدى سالم 8 نقاط