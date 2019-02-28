رياضة | عامر عامر معلقا على لقطة مباراة إنبي والمصري : "رامي صبري زيرو" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامر عامر معلقا على لقطة مباراة إنبي والمصري : "رامي صبري زيرو" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدار الندوة: عبد الحميد فراج- أحمد ِشاكر - حسن موسى- تصوير: أحمد علي وياسمين عليوة

قال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، إن رامي صبري صديقه، ولعب معه بمنتخب الشباب، وهو قائد مميز جدا ولاعب رائع، ولكنه لم يشارك خلال مسيرته أبدا في أي تقسيمة كحارس مرمى.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"عن هدف إسلام عيسي في إنبي:" الكرة كانت سهلة ولكن رامي لاعب لا علاقة له بحراسة المرمى لذا كان من الصعب عليه التصدى لها.

وأكمل مداعبا موجها رسالة لصديقه رامي صبري:" أنت زيرو في حراسة المرمى يارامي".