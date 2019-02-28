رياضة | رسميا.. الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرارها الرسمي بشأن عقوبة راموس مدافع فريق ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وقرر الاتحاد الأوروبي إيقاف راموس مباراتين على التوالي بعد اتهامه بتعمده الحصول على بطاقة صفراء في ذهاب دور الـ16 بدوري الابطال أمام أياكس الهولندي.

وبالتالي سيغيب راموس عن مواجهة العودة أمام أياكس في دور الـ16 بملعب البرنابيو كما سيغيب عن ذهاب دور الـ8 في حالة تأهل ريال مدريد لهذا الدور.

وكان ريال مدريد قد نجح في الفوز بلقاء الذهاب على أياكس في هولندا بهدفين مقابل هدف، ولكنها لا تزال نتيجة مقلقة نظراً لقوة الفريق الهولندي بنجومه الشابة.