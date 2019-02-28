رياضة | مدرب البرازيل: تحركات فينيسيوس "مخيفة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب البرازيل: تحركات فينيسيوس "مخيفة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

متدح أدينور ليوناردو باتشي الشهير بـ "تيتي" المدير الفني للمنتخب البرازيلي، اللاعب الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب رريال مدريد الإسباني، في ظل تألقه اللافت مع الملكي.

وقال تيتي في تصريحات صحفية: "فينسيوس يجعل خصومه يخشون مواجهته، اندفاعه نحو خصومه مخيف، مع المهارة التي يمتكلها، الوقت سيسمح له بالتطور في عدة جوانب خصوصاً الإنهاء وفِي جوانب أُخرى".

الجدير بالذكر أن نجمي ريال مدريد، فينيسيوس وكاسميرو، تم استدعائها ضمن قائمة المنتخب البرازيلي، التى ستواجه منتخبي بنما وجمهورية التشيك.