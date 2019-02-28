رياضة | موقف رونالدو من المشاركة أمام نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف رونالدو من المشاركة أمام نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية مساء اليوم الخميس مع زملائه.

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن رونالدو وجه رسالة طمأنينة لجماهير يوفنتوس بعد شكوك كبيرة حول مشاركته أمام نابولي في الأسبوع المقبل بسبب الإصابة.

واشتكي رونالدو من الإصابة على مستوي الكاحل خلال الأيام الماضية وكانت هناك شكوك حول مشاركته إلا أن عودته للتدريبات تؤكد سلامته وتعافيه وجاهزيته لخوض اللقاء.

واضاف الموقع، أنه بالرغم من عودة رونالدو للتدريبات الجماعية إلا أن أليجري مدرب الفريق لم يحسم مصير مشاركته بشكل رسمي من عدمها في لقاء نابولي المقبل.