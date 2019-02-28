انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر.. الدحيل يستعرض قوته ويضيّق الخناق على السد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 08:35 مساءً - سحق نادي الدحيل ضيفه الأهلي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، على ملعب "عبد الله بن خليفة"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري القطري لكرة القدم.

وضع المدافع الدولي المغربي، المهدي بن عطية، فريقه الجديد الذي عزّز صفوفه في الانتقالات الشتوية الأخيرة قادماً من يوفنتوس الإيطالي، في المقدمة بهدف أول في الدقيقة الـ20.

وأضاف محمد مونتاري هدفاً ثانياً لبطل النسختين الأخيرتين في البطولة القطرية، بحلول الدقيقة الـ38، لينتهي الشوط الأول بتقدّم الدحيل بهدفين دون رد.

الدحيل، الذي تعاقد مع البرتغالي روي فاريا خلفاً للتونسي نبيل معلول، أكمل زحفه الهجومي في الشوط الثاني ليبصم على أربعة أهداف، حملت توقيع الياباني شويا ناكاجيما، ومراد ناجي، والمغربي يوسف العربي (ثنائية)؛ في الدقائق الـ52 والـ68 والـ80 والـ88.

رفع الدحيل رصيده إلى 43 نقطة، متخلّفاً بنقطة وراء السد متصدّر جدول الترتيب، في حين توقف رصيد الأهلي عند 29 نقطة في المركز الخامس.

تجدر الإشارة إلى أن السد يُعد أكثر الفرق تتويجاً ببطولة الدوري القطري بإجمالي 13 لقباً، في حين يحمل الدحيل لقب النسختين الأخيرتين.