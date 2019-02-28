انت الان تتابع تفاصيل خبر إنفانتينو يُحدد موعد حسم عدد منتخبات مونديال قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 08:35 مساءً - أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، أنه يتعيّن اتخاذ قرار، بحلول يونيو المقبل، بشأن إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة، المقررة إقامتها في قطر شتاء عام 2022.

ويتطلع المسؤول الرفيع في المنظومة الكروية العالمية إلى زيادة عدد المنتخبات المونديالية من 32 إلى 48، بداية من النسخة المقبلة (قطر 2022)، وعدم الانتظار إلى نسخة 2026، التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث تقرّر نهائياً زيادة عدد منتخباتها.

واعترف إنفانتينو خلال وجوده بالعاصمة الإيطالية روما أن التوسّع في عدد المشاركين بمونديال 2022 "لن يكون سهلاً".

وقبل يونيو المقبل، من المقرر أن يناقش مجلس الفيفا، خلال اجتماعه القادم منتصف مارس، إمكانية التوسع في عدد المنتخبات المشاركة بمونديال قطر 2022.

ورحّبت قطر في أكثر من مناسبة بزيادة عدد منتخبات المونديال، لكنها شددت على أن هذا الأمر يخضع حالياً لـ"دراسة الجدوى من قبل الفيفا"، قبل انطلاق التصفيات القارّية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونالت قطر، في 2 ديسمبر 2010، حق استضافة مونديال 2022 بـ32 منتخباً، وتعهّدت منذ تلك اللحظة بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ دورات كأس العالم، كما تسلّم أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في منتصف يوليو الماضي، رسمياً، راية استضافة بلاده النسخة المونديالية المقبلة، التي ستقام ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

ويُترقَّب على نطاق واسع أن يكون مونديال 2022 "حديث العالم"، في ظل ما تُنفّذه الدوحة من مشاريع مختلفة تطول البنية التحتية؛ من فنادق، ومطارات، ومواني، وملاعب، ومستشفيات، وشبكات طرق سريعة، ومواصلات، وسكك حديدية من أجل استقبال ما يزيد على مليون ونصف المليون من المشجعين والجماهير الذين سيتوافدون على البلاد لمتابعة كأس العالم.