انت الان تتابع طاقم حكام من جنوب السودان لإدارة مباراة النيجر ومصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي "كاف" يخطره فيه بتعيين طاقم تحكيم من جنوب السودان لإدارة مباراة النيجر ومصر المقرر إقامتها يوم 23 مارس المقبل في ختام تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ويتكون طاقم التحكيم من رينج نيير مالونج حكم ساحة ويعاونه كل من، جاسم مادير مساعد أول وجورج بريماتو أوليبو مساعد ثان والير ميشيل جيمس حكما رابع ويراقب المباراة محمد بلال من موريتانيا، بينما مراقب الحكام هو صديق بيكايا ماجاسا من مالي.
ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر مغلق ينطلق يوم 18 مارس المقبل للاستعداد لمواجهة النيجر يوم 23 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 20 يوليو من العام الجاري. وكان المنتخب الوطني قد حسم مقعده في نهائيات البطولة
ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر مغلق ينطلق يوم 18 مارس المقبل للاستعداد لمواجهة النيجر يوم 23 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 20 يوليو من العام الجاري.
وكان المنتخب الوطني قد حسم مقعده في نهائيات البطولة حيث يحتل وصافة المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة متساويًا مع منتخب تونس متصدر جدول المجموعة.
وحصلت مصر على شرف تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019، بعد سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها لاستضافة البطولة واعتذار المغرب، وحصلت مصر على تنظيم البطولة بعدما حصدت 16 صوتًا، مقابل صوت وحيد لصالح ملف جنوب إفريقيا.
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