انت الان تتابع الاتحاد الإسباني يعلن تغيير حكم الكلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم برئاسة لويس روبياليس تغيير حكم مباراة كلاسيكو الأرض بين فريقي برشلونة وريال مدريد في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز. وحسب ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن الاتحاد الإسباني قام بتعيين أونديانو مايينكو حكمًا لكلاسيكو الأرض بدلًا من هيرنانديز هيرنانديز الذي تم اختياره في وقت سابق. وجاء سبب تغيير هيرنانديز هيرنانديز من لقاء ريال مدريد وبرشلونة بسبب تعرضه للإصابة في الاختبارات البدنية للحكام الإسبان.
ويلتقي فريقا ريال مرديد وبرشلونة في مباراة كلاسيكو الأرض المقرر إقامتها السبت المقبل الموافق 2 من شهر مارس المقبل في تمام العاشرة إلا الربع مساءً في اطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني الممتاز. ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني
ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب المسابقة برصيد 57 نقطة.
يذكر أن فريق برشلونة اكتسح غريمه التقليدي ريال مدريد، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس الأربعاء، على ملعب «سانتياجو برنابيو» في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (2018-2019)، ليتأهل رسميًا إلى نهائي البطولة في انتظار الفائز من مواجهة فالنسيا وريال بيتيس.
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