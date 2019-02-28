انت الان تتابع محمد عودة يهاجم لجنة المسابقات بسبب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م

ظهر محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت، منفعلًا، بعد خسارته، أمام فريق الجونة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، موجهَا نقده إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بسبب ضغط المباريات، قائلًا خلال ظهور بعد نهاية المباراة، عبر قناة "أون سبورت": جدول الدوري غير عادل، كان يجب أن يتم تأجيل مباراة الجونة لما بعد مباراة الأهلي ثم نلعب المباراة أثناء فترة التوقف الدولي.

وواصل عودة حديثه، قائلًا: نلعب مباراة كل 48 ساعة، وفرق أخرى تحصل على راحة لأكثر من 10 أيام.. لعبنا أول من أمس مع الداخلية، واليوم أمام الجونة وبعد ذلك سنتوجه لمواجهة الأهلي الإثنين المقبل، لماذا كل هذا الضغط في حين أن الأهلي سيواجهنا وهو يحصل على راحة 10 أيام. وأضاف المدير الفني لبترجيت، قائلًا: "بعد