انت الان تتابع 26 لاعبا في قائمة المنتخب الأوليمبي للقاء مالاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة تضم 26 لاعبًا لدخول معسكر الفريق استعدادا للقاء مالاوي يوم 8 مارس بمصر ضمن برنامج المنتخب الأوليمبي استعدادا لنهائيات الأمم الإفريقيه تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وتجنب الجهاز الفني للمنتخب اختيار لاعبين من أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي بسبب ارتباطات أنديتهم في هذا التوقيت ببطولات إفريقيا، كما سمح للاعبي الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري بالمشاركة مع أنديتهم في مباراة الفريقين بالدوري يوم 7 مارس على أن ينضموا بعد المباراة للمعسكر. وضمت القائمة الأسماء الآتية: عمر رضوان - شهاب الدين - محمود جاد - مصطفى شوبير - أسامة جلال - محمود مرعي - أحمد رمضان - محمود جابر - أحمد يوسف - شريف رضا - يوسف الجوهري - إمام عاشور - مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - كريم العراقي - كريم يحيى - محمد دسوقي وضمت القائمة الأسماء الآتية: عمر رضوان - شهاب الدين - محمود جاد - مصطفى شوبير - أسامة جلال - محمود مرعي - أحمد رمضان - محمود جابر - أحمد يوسف - شريف رضا - يوسف الجوهري - إمام عاشور - مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - كريم العراقي - كريم يحيى - محمد دسوقي - أحمد أبو الفتوح - عمر سعد - أكرم توفيق - أحمد مصطفى - أحمد حمدي - غنام جمعة - عمار حمدي - إسلام عطية - ناصر منسي. وأكد علاء عبد العزيز مدير المنتخب، أن المباراة تحدد لها الثامنة مساء 8 مارس باستاد بتروسبورت، بينما سيبدأ معسكر الفريق يوم 4 مارس، مشيرا إلى أن منتخب مالاوي سيصل القاهرة 3 مارس قادما من معسكره ببلجيكا.

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