دوري القسم الثاني.. الترسانة يحافظ على صدارة مجموعته

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شهدت مباريات الجولة العشرين بمجموعة القاهرة من منافسات دوري القسم الثاني التي أقيمت اليوم تقدم فريق مصر للمركز الثاني واحتفاظ الترسانة بصدارة المجموعة

شهدت مباريات الجولة العشرين من منافسات المجموعة الثانية من دوري القسم الثاني المصري، فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس على نظيره فريق أبي صقل الذي يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير "ابي صقل". افتتح فريق أبي صقل التسجيل في الدقيقة 44 عن طريق لاعبه أحمد حمدي وتعادل فريق نادي الشمس في الدقيقة 60 قبل أن يقلب الطاولة على فريق أبي صقل ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 85 من المباراة أي قبل صافرة النهاية بخمس دقائق.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس للنقطة 25 نقطة في المركز الثامن من جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني المصري أو ما يلقب عليه بدوري المظاليم، بينما تجمّد رصيد فريق أبي صقل عند 5 نقاط في المركز الأخير. في مباراة أخرى اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس للنقطة 25 نقطة في المركز الثامن من جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني المصري أو ما يلقب عليه بدوري المظاليم، بينما تجمّد رصيد فريق أبي صقل عند 5 نقاط في المركز الأخير. في مباراة أخرى اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة الملقب بـ"الشواكيش" نظيره فريق دمياط بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم على ملعب دمياط، حيث افتتح إيهاب فؤاد التسجيل في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول. وسجل باقي أهداف فريق الشواكيش الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 55، بعدما سجل مدافع دمياط هدفا في شباك فريقه والهدف الثالث في الدقيقة 60، أما الهدف الرابع فجاء في الدقيقة 66 أحرزه حسين حمدي لاعب الزمالك والمقاصة السابق والهدف الخامس إيهاب فؤاد في الدقيقة 74 من عمر المباراة. ويواصل فريق الشواكيش تصدره للمجموعة الثانية ليرفع من رصيده إلى النقطة 41، بينما تجمد رصيد فريق دمياط عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر من ترتيب المجموعة. أما الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا، فقد حقق الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث افتتح جابر سالم أول أهداف اللقاء لصالح كوكاكولا في الدقيقة السابعة عن طريق ركلة جزاء، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 23، بينما سجل اللاعب كريم سالم هدف فريق كليوباترا في الدقيقة 55 من زمن المباراة، قبل أن يضيف إسلام كانو الهدف الثالث لكوكاكولا لتنتهي المباراة بفوز فريق كوكاكولا، ليرفع رصيده إلى النقطة 36 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 37 في المركز الرابع مطاردًا كلًا من القناة وأف سي مصر والترسانة. بينما تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزرقا على نظيره فريق نادي النصر بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى النقطة 23 في المركز العاشر، ليتجمد رصيد النصر عند النقطة 24 في المركز التاسع من ترتيب المجموعة. وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة العشرين حقق فريق أف سي مصر تغلبا على جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني مطاردًا فريق الترسانة على صدارة المجموعة للصعود إلى دورة الترقي التي تؤهل الفرق إلى اللعب في الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق جمهورية شبين عند النقطة 25 نقطة في المركز السابع. فيما انتهى ديربي السويس بين بورتو ومنتخب السويس سلبيًا، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليصبح رصيد فريق بورتو 22 نقطة في المركز الحادي عشر متساويًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس صاحب المركز الثاني عشر بنفس عدد النقاط. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة الفوز على نظيره فريق المريخ البورسعيدي بهدف نظيف سجله اللاعب شريف أشرف نجم الأهلي والزمالك السابق في الدقيقة 75 من عمر المباراة، ليرتفع رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد المريخ البورسعيدي عند النقطة 26 في المركز السادس.

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