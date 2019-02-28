انت الان تتابع الجونة يعود للانتصارات في الدوري بالفوز على بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

الجونة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، صحوته في بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب استاد الجونة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة المحلية، تقدم لؤي وائل لأصحاب الأرض، وأدرك كريس جادي هدف التعادل للفريق البترولي، وأحرز أحمد يار ريان الهدف الثاني لفريقه، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى 29 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بتروجيت عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

بداية المباراة جاءت هادئة، في ظل استحواذ نسبي للاعبي الجونة، الذي ترجم سيطرته بهدف التقدم عن طريق لؤي وائل، بعد ركنية، نفذها السعداوي هيأها أحمد ياسر ريان برأسة إلى لؤي، الذي استقبلها بلمسة واحدة داخل الشباك. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أدرك بتروجيت هدف التعادل، عن طريق كريس جادي، بعد عرضية