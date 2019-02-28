تيتي يستدعي فينيسيوس جونيور للمرة الأولى الى تشكيلة البرازيل

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مدرب المنتخب البرازيلي تيتي متحدثا في المؤتمر الصحافي لدى اعلانه التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهتي بنما وتشيكيا الوديتين في مارس المقبل 28 فبراير 2019

استدعى مدرب المنتخب البرازيلي تيتي مهاجم ريال مدريد الإسباني الشاب فينيسيوس جونيور للمرة الأولى الى تشكيلة فريقه المدعوة لمواجهة بنما وتشيكيا في مباراتين وديتين استعدادا لكأس الأمم الأميركية الجنوبية (كوبا أميركا) التي تستضيفها بلاده من 14 حزيران/يونيو الى 7 تموز/يوليو المقبلين.

ويتألق فينيسيوس (18 عاما) بشكل لافت في صفوف فريق العاصمة الاسبانية هذا الموسم حيث فرض نفسه في التشكيلة الأساسية على حساب لاعبين أكثر خبرة منه على الجبهة اليسرى التي يشغلها أمثال إيسكو والويلزي غاريث بايل ومارك أسينسيو.

ويغيب عن التشكيلة نجم الفريق مهاجم باريس سان جرمان المصاب في مشط القدم نيمار، لكنها شهدت عودة زميله في فريق العاصمة الفرنسية داني ألفيش بعد غياب عدة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة ابعدته عن نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وشهدت التشكيلة أيضا عودة لاعب وست هام الإنكليزي فيليبي أندرسون للمرة الأولى منذ عام 2015.

وتلتقي البرازيل مع بنما في 23 آذار/مارس في مدينة بورتو البرتغالية، قبل ان تواجه تشيكيا في براغ في 26 منه.

وهنا التشكيلة:

-لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنكليزي)، إدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ويفرتون (بالميراس)

- للدفاع: أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، دانيال ألفيش وماركينيوس وثياغو سيلفا (جميعهم مع باريس سان جرمان الفرنسي)، دانيلو (مانشستر سيتي)، ايدير ميليتاو (بورتو البرتغالي)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ماركينيوس (سان جرمان)، ميراندا (إنترميلان الإيطالي)

-للوسط: ألن (نابولي الإيطالي)، أرتور وفيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)، كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني)، فابينيو (ليفربول)، فيليبي أندرسون (وست هام الإنكليزي)، لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي)

- للهجوم: إيفرتون (غريميو)، روبرتو فيرمينيو (ليفربول)، غابريال جيزوس (مانشستر سيتي)، ريتشارليسون (إيفرتون الإنكليزي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).