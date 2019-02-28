بوما توقع عقد رعاية مع مانشستر سيتي في صفقة تاريخية

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وقعت شركة بوما الالمانية للمعدات والألبسة الرياضية عقد رعاية مع فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم في صفقة هي الأضخم في تاريخ الشركة التي تحل بدلا من نايكي الاميركية الراعية الحالية.
ورفض متحدث باسم الشركة الخميس الافصاح عن مدة او قيمة العقد "طويل الأمد" لوكالة فرانس برس، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الصفقة بين الطرفين تمتد لفترة 10 أعوام وتبلغ قيمتها 650 مليون جنيه استرليني (758 مليون يورو)، وستدخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو المقبل.
وقال بيورن غولدن الرئيس التنفيذي لشركة بوما "عقد الشراكة بين مانشستر سيتي وبوما هو أكبر صفقة قمنا بها على الاطلاق من حيث النطاق والطموح".
وأردف قائلا "نحن متحمسون جدا للشراكة مع مانشستر سيتي الذي وضع معايير جديدة بفضل انتصاراته وطموحه وسعيه للابتكار، داخل وخارج الملعب".
ومن المتوقع أن يحصل فريق سيتي من عقد الرعاية الجديد على عوائد سنوية تصل إلى 65 مليون جنيه استرليني، فيما تدر له شراكته الحالية مع شركة نايكي الاميركية قرابة 20 مليون استرليني.
وينص عقد الرعاة الجديد على تأمين بوما جميع مسلتزمات الفريق الاوّل للـ "سيتيزينز"، اضافة الى فرق السيدات والشباب، وأربعة أندية أخرى تابعة لمجموعة "سيتي غروب" هي كل من ملبورن سيتي الاسترالي، جيرونا الإسباني، أتلتيكو تورك الأوروغوياني وسيتشوان جيونيو الذي يلعب في الدرجة الثانية في الصين.
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