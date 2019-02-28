انت الان تتابع بوما توقع عقد رعاية مع مانشستر سيتي في صفقة تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مهاجم مانشستر سيتي الارجنتيني سيرجيو أغويرو "الثاني الى اليسار" يحتفل مع زملائه بهدفه من ركلة جزاء في مرمى وست هام في الدوري الممتاز في 27 فبراير 2019

وقعت شركة بوما الالمانية للمعدات والألبسة الرياضية عقد رعاية مع فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم في صفقة هي الأضخم في تاريخ الشركة التي تحل بدلا من نايكي الاميركية الراعية الحالية.

ورفض متحدث باسم الشركة الخميس الافصاح عن مدة او قيمة العقد "طويل الأمد" لوكالة فرانس برس، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الصفقة بين الطرفين تمتد لفترة 10 أعوام وتبلغ قيمتها 650 مليون جنيه استرليني (758 مليون يورو)، وستدخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو المقبل.

وقال بيورن غولدن الرئيس التنفيذي لشركة بوما "عقد الشراكة بين مانشستر سيتي وبوما هو أكبر صفقة قمنا بها على الاطلاق من حيث النطاق والطموح".

وأردف قائلا "نحن متحمسون جدا للشراكة مع مانشستر سيتي الذي وضع معايير جديدة بفضل انتصاراته وطموحه وسعيه للابتكار، داخل وخارج الملعب".

ومن المتوقع أن يحصل فريق سيتي من عقد الرعاية الجديد على عوائد سنوية تصل إلى 65 مليون جنيه استرليني، فيما تدر له شراكته الحالية مع شركة نايكي الاميركية قرابة 20 مليون استرليني.

وينص عقد الرعاة الجديد على تأمين بوما جميع مسلتزمات الفريق الاوّل للـ "سيتيزينز"، اضافة الى فرق السيدات والشباب، وأربعة أندية أخرى تابعة لمجموعة "سيتي غروب" هي كل من ملبورن سيتي الاسترالي، جيرونا الإسباني، أتلتيكو تورك الأوروغوياني وسيتشوان جيونيو الذي يلعب في الدرجة الثانية في الصين.