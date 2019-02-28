متخطيًا الإسماعيلي.. الجونة يخطف فوزًا صعبًا أمام بتروجت

فاز فريق الجونة على نظيره بتروجت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.

وتقدم الجونة في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه لؤي وائل قبل أن يتعادل كريس جادي في الدقائق الأخيرة من الشوط لفريقه بتروجت.

وفي الشوط الثاني خطف أحمد ياسر الريان، المعار من صفوف الأهلي الفوز في الدقيقة 70 بتسجيله الهدف الثاني.

وبهذا الفوز رفع الجونة رصيده إلى النقطة 29، التي جمعها من 24 مباراة، بفارق نقطة عن الإسماعيلي، الذي جمع 28 نقطة من 20 مباراة، بينما توقف رصيد بتروجت عند النقطة 25 في المركز الثاني عشر.

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