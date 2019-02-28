شريف إكرامي يعلن مدة غيابه عن الملاعب للإصابة

أعلن شريف إكرامي حارس الأهلي، إصابته بتمزق في عضلة السمانة خلال مران الفريق اليوم الخميس.

ويستعد الاهلي لمواجهة بتروجيت يوم الإثنين المقبل، في الأسبوع الـ26 للدوري.

وكتب إكرامي عبر حسابه على تويتر: “الحمد لله على قضاء الله وقدره، الإصابة عبارة عن تمزق في عضلة السمانة، أغيب علي أثرها من ٤ إلي ٦ أسابيع تحددها استجابتي لطرق العلاج”.

وأكمل: “إصابة في توقيت صعب، لكن لا يوجد خيرًا من قضاء الله وحكمته، كل التوفيق لزملائي الرجال والجهاز الفني في المباريات الهامة القادمة وأعود أقوى بإذن الله”.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، نفس رصيد بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يحتل بتروجيت المركز الـ12 برصيد 25 نقطة.

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