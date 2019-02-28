السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الرياض أعلن نادي الفيصلي تجديد عقد المدرب بريكليس شاموسكا وجهازه الفني المساعد لمدة موسمين قادمين. ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جاء فيها «أنهت إدارة النادي برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج إجراءات تجديد عقد المدير الفني بريكليس شاموسكا والجهاز الفني المساعد له لمدة موسمين آخرين، يأتي ذلك في إطار سعي إدارة النادي في المحافظة على استقرار الفريق في الفترة المقبلة».



كانت هذه تفاصيل خبر الفيصلي يجدد لشاموسكا عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.