انت الان تتابع المدرب ومدير الكرة يعتذران عن عدم قيادة النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
اعتذر أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم، عن عدم استكمال مهمة تدريب الفريق، وذلك عقب الخسارة من نادي وادي دجلة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أٌقيمت بينهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، كما قدم كريم حسن شحاتة مدير الكرة اعتذاره بالاستمرار ضمن الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي، ونصح الثنائي مجلس إدارة نادي النجوم على ضرورة تجديد دماء الجهاز الفني لاستكمال مسيرة الفريق في الدوري الممتاز، وترك الاختيار لمجلس إدارة النجوم.
وعقد مجلس إدارة نادي النجوم، برئاسة محمد الطويلة، اليوم الأربعاء، اجتماعا عاجلا، وتم قبول الاعتذارات مع توجيه الشكر لهما، في انتظار إعلان المدير الفني الجديد لنادي النجوم خلال الساعات القليلة المقبلة. وهرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، من المركز الأخير في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز،
وهرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، من المركز الأخير في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره النجوم، بهدفين لهدف، على ملعب استاد بتروسبورت، حيث أحرز الهدف الأول محمد هلال للغزلان، وأضاف أحمد حسن الهدف الثاني، وأدرك توسين أومويلي هدف تقليص الفارق لأبناء النجوم.
ورفع دجلة رصيده إلى 23 نقطة، ويرتقي للمركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر المدرب ومدير الكرة يعتذران عن عدم قيادة النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.