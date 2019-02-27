شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عبراللاعب الدولي محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي عن تعازيه للشعب المصري في حادث قطار محطة مصر.

وغرد صلاح عبر تويتر بقوله: “خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وقدم عدد من لاعبي الكرة في مصر تعازيهم للشعب المصري بعد حريق جرار قطار محطة مصر اليوم الأربعاء.

وغرد أبوتريكة نجم مصر والأهلى السابق :”رحم الله شهداء محطة مصر، وربنا يصبر زويهم وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين وربنا يحفظ مصر من كل سوء”.

وكتب ليد سليمان لاعب النادي الأهلي:”لا حول ولا قوة إلا بالله رحم الله ضحايا قطار محطة مصر”.

وقال عمرو السولية لاعب وسط الأهلي :” رحم الله شهداء حادث قطار محطة مصر، اللهم احفظ مصر وشعبها يارب”.

فيما علق عمر جابر لاعب بيراميدز قائلاً:” رحم الله ضحايا قطار محطة مصر..يارب احفظ مصر وشعبها”.

وقال التلفزيون المصري الرسمي إن 20 شخصا لقوا مصرعهم وأُصيب 43 عندما بسبب حريق في جرار قطار محطة مصر.

وأعلنت هيئة السكة الحديد في مصر أن جرارا بمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة انحدر واصطدم بالمصدات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم ٦ بالمحطة ما تسبب بالحريق.