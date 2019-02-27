بوردو يسعى للتعاقد مع البرتغالي سوزا خلفا لريكاردو

اسماء السيد - يسعى بوردو الفرنسي للتعاقد مع البرتغالي باولو سوزا لتولي تدريب فريق كرة القدم، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من النادي وتقارير صحافية الأربعاء، غداة إقالة المدير العام البرازيلي ريكاردو الذي كان يتولى عمليا مهام المدرب.

وأكد المصدر لوكالة فرانس برس تقارير أوردتها صحيفتا "ليكيب" و"سود-أوست"، عن إجراء النادي مباحثات مع المدرب البرتغالي البالغ من العمر 48 عاما، وغير المرتبط بأي مهمة تدريبية في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة "سود-أويست" عن رئيس النادي جو داغروزا قوله "لقد حددنا اسم مدرب نرغب في أن يكون معنا في أقرب وقت ممكن، في الأيام القليلة المقبلة"، مؤكدا أن "هدف" النادي هو أن يتولى المدير الفني الجديد الإشراف على الفريق بحلول موعد استضافة موناكو ضمن منافسات الدوري المحلي في التاسع من آذار/مارس المقبل.

أضاف داغروزا "لا توجد أي ضمانة بأن يتم إنجاز ذلك. لكن هذه الفترة الزمنية مقبولة"، مشيرا الى أن إريك بيدويه سيتولى مهام التدريب في الوقت الراهن "طالما تطلب الأمر ذلك".

وحمل بيدويه رسميا منذ أيلول/سبتمبر، صفة المدرب خلفا للأوروغوياني غوستافو بوييت الذي أبعد عن الفريق في الشهر السابق بعد انتقاداه الإدارة لبيعها اللاعب غايتان لابورد الى مونبلييه من دون التشاور معه.

الا أن البرازيلي ريكاردو كان المدرب العملي للفريق، لكنه عين في منصب المدير العام لكونه لا يحمل التراخيص اللازمة ليكون مدربا بشكل رسمي.

وأعلن بوردو الثلاثاء إقالة ريكاردو بعد سلسلة من "النتائج المخيبة" لاسيما في الدوري المحلي، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر.

وأوضح النادي "بعد ملاحظتهم للنتائج المخيبة للفريق المحترف، قرر المسؤولون في نادي بوردو، بالاتفاق مع ريكاردو رايموندو غوميش، إنهاء خدماته كمدير عام في النادي".

وحقق الفريق نتائج هزيلة في الفترة الماضية، وآخرها الخسارة الأحد أمام مضيفه نانت صفر-1 في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري.

وسبق لريكاردو (54 عاما) الإشراف على بوردو بين 2005 و2007.

أما سوزا، لاعب خط الوسط الدولي السابق، فتولى سلسلة من المهام التدريبية، أبرزها منتخب البرتغال دون 16 عاما، وأندية كوينز بارك رينجرز وسوانسي وليستر الإنكليزية، وبازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي. وكانت آخر مهمة له تدريب تيانجين كوانجيان الصيني بين تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وتشرين الأول/أكتوبر 2018.