نادال يلاقي كيريوس في الدور الثاني من دورة أكابولكو

اسماء السيد - بلغ المصنف ثانيا عالميا الإسباني رافايل نادال الدور الثاني لدورة أكابولكو المكسيكية في كرة المضرب، ليلاقي الأسترالي نيك كيريوس، بعد فوزه السهل في الدور الأول على الألماني ميشا زفيريف.

وتفوق نادال الذي يشارك في الدورة الأولى له منذ خسارته في كانون الثاني/يناير الماضي أمام المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بسهولة على منافسه الألماني بنتيجة 6-3 و6-3 الثلاثاء.

واحتاج نادال الى ساعة و20 دقيقة للفوز على المصنف 76 عالميا، ليلاقي كيريوس الفائز على الإيطالي أندرياس سيبي 6-3 و7-5.

وتمكن نادال المصنف أول في الدورة المكسيكية من كسر إرسال منافسه في الشوط الرابع للمجموعة الأولى والتقدم 3-1، ووسع الفارق لثلاثة أشواط بعد فوزه بإرساله. وكان هذا الكسر كافيا لنادال، مع محافظة كل لاعب على إرساله حتى نهاية المجموعة التي امتدت 40 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، ساد التعادل وحفاظ كل لاعب على إرساله حتى الشوط السابع عندما تمكن نادال من كسر إرسال زفيريف، وفاز بثلاثة أشواط متتالية لينهي المجموعة بنتيجة 6-3 أيضا.

وقال نادال "أنا سعيد للفوز. اللقاء ضد ميشا ليس سهلا أبدا، لاسيما بعد الغياب عن المنافسة لفترة".

وتابع "سأحاول الاستمتاع بهذه اللحظة في الساعات المقبلة وبعدها أستعد لمباراة الغد" في مواجهة الأسترالي المصنف 72 عالميا، والذي اعتبره نادال "أحد أكثر اللاعبين موهبة في دورات المحترفين".

ورأى أن اللقاء "سيكون تحديا كبيرا لي وآمل في أن أكون مستعدا له".

وشهد يوم خسارة ميشا زفيريف، فوز شقيقه الأصغر ألكسندر المصنف ثالثا عالميا على الأسترالي أليكسي بوبيرين بالنتيجة ذاتها 6-3 و6-3.

ويدين ألكسندر المصنف ثانيا خلف نادال في أكابولكو، بفوزه السهل على منافسه الأسترالي بشكل كبير الى قوة إرساله، اذ نجح في تحقيق 13 إرسالا ساحقا خلال المباراة التي امتدت لساعة و12 دقيقة.

ويلاقي ألكسندر زفيريف في الدور الثاني الإسباني دافيد فيرير الفائز على الأميركي تيرينس ساندغرن 7-6 (7-5) و7-6 (7-3).

وفي مقابل سهولة عبور المصنفين الأوليين، وجد الثالث الأميركي جون أيسنر صعوبة لتخطي عقبة الفرنسي أدريان مانارينو في الدور الأول، واحتاج الى نحو ساعة و46 دقيقة ليفوز عليه 6-3، 4-6، و6-3.

وهو الفوز الأول لايسنر في مشاركته الخامسة في الدورة المكسيكية، اذ خسر من الدور الأول في الأعوام 2010، 2014، 2017 و2018.

ويلاقي أيسنر في الدور المقبل مواطنه سام كويري الفائز على الإسباني غييرمو غارسيا-لوبيز 6-3 و6-2.

وفي أبرز مباريات الدور الأول، فاز الأرجنتيني دييغو شفارتسمان المصنف رابعا على الروماني ماريوس كوبيل 6-3، 4-6 و6-1، والأسترالي أليكس دي مينور المصنف خامسا على التشيلي نيكولاس ياري 7-6 (7-5) و7-6 (7-2).