كورة اون لاين.. برشلونة وريال مدريد بث مباشر HD kora online يوتيوب اليوم في كأس الملك | برشلونة ضد...

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة اون لاين يوتيوب والتي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا 2019 برشلونة وريال مدريد كورة اون لاين اليوم هي خدمة مقدمه منا لجماهير وعشاق الساحرة المستديرة، لقاء الكلاسيكو اليوم يلا شوت بث مباشر يسعى من خلالة الغريمين تحقيق نتيجة مسبقة للحصول على بطاقة التأهل لنهائي كأس ملك أسبانيا.

مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة اون لاين kora online في كأس الملك سوف تنطلق في تمام الساعة 10:00م بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة 11:00 م بتوقيت العراق والساعة 11:00 م بتوقيت مكة المكرمة، وتشاهدون اليوم مباراة الكلاسيكو بث مباشر كورة اون لاين من خلال ما سنضعه لكم أسفله.

مباراة برشلونة وريال مدريد كورة اون لاين

تعد التشكيلة المتوقعة لبرشلونة وريال مدريد هي نفس ما تم اللعب بها ووضعها في لقاء الذهاب والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الغريمين على ملعب الكامب نو، لذلك يسعى الطرفين من خلال الكلاسيكو التسجيل المسبق ولو بهدفين من أجل ضمان بطاقة التأهل.برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة اون لاين

وجاءت تشكيلة برشلونة أمام ريال مدريد اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيغن

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينغليت، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، سيرجيو روبيرتو.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، لويس سواريز، ليونيل ميسي.

وتشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: كارفخال، فاران، سيرجيو راموس، ريغيلون

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز

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ينطلق اللقاء حسب الأوقات المذكورة، وقبل ميعاد انطلاق الكلاسيكو بنصف ساعة تقريباً سنضع لكم البث المباشر للكلاسيكو اليوم برشلونة وريال مدريد كورة اون لاين بث مباشر اليوم في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

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