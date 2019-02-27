مصدر: محاولات لإنهاء أزمة كهربا مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال مصدر بداخل نادي الزمالك، إن هناك محاولات يجريها الجهاز الفني لإقناع رئيس النادي بالعفو عن محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الفريق الأبيض.

وأفاد مصدر من داخل النادي - رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الجهاز الفني بالزمالك يسعى لإنهاء أزمة كهربا في ظل حاجة الفريق لخدماته الفنية خلال المباريات المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني بالزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، إلى حل أزمة كهربا على أن يتم الاكتفاء بالعقوبة المالية من أجل اصطحابه لرحلة أنجولا المقبلة تحضيرًا لمباراة بترو أتليتكو.

وكان رئيس الزمالك قرر إيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق وتغريمه 300 ألف جنيه بعد واقعة بصقه على الجماهير في مباراة بترو أتليتكو الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لملاقاة بترو أتليتكو الأنجولي مساء الأحد المقبل ضمن الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين، في المقابل يحتل جورماهيا الكيني الصدارة برصيد ست نقاط يليله كل من بترو أتليتكو الأنجولي ونصر حسين داي في المركز الثاني والثالث برصيد أربع نقاط.