استقالة جديدة بالدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قدم أحمد سامي، المدير الفني لفريق النجوم اعتذارًا لإدارة النادي عن عدم استكمال مهمته مع الفريق وكذا الحال مع كريم حسن شحاتة مدير الكرة.

وحسبما أفاد المركز الإعلامي بالنادي فإن الثنائي قدما اعتذارًا عن عدم استكمال المهمة وذلك في ظل الرغبة في تجديد الدماء على مستوى الإدارة الفنية في الفريق.

وأفاد المركز الإعلامي أن مجلس الإدارة برئاسة محمد الطويلة عقد اجتماعًا مع مجلس إداراته وتم قبول اعتذار الثنائي على أن يتم البحث عن جهاز فني جديد.

وكان النجوم قد تلقى خسارة يوم الثلاثاء على يد وادي دجلة ليقبع في المركز الأخير برصيد 21 نقطة وهو نفس رصيد نادي إنبي.