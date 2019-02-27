الكاف يكشف عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين طاقم حكام بوروندي لإدارة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي بكأس الكونفدرالية.

ومن المقرر ان يحل الزمالك ضيفًا على نظيره الأنجولي يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

وأسند الكاف المباراة للحكم باسيفيك ندابيها ينيمانا حكما للساحة ويعاونه كل من جوستافو باجوما و ويلي هابيمانا.

ويحتل الزمالك المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطتين في حين يتصدر جورماهيا الكيني جدول المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يأتي بترو أتليتكو الأنجولي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويًا مع نصر حسين داي الجزائري الذي يحتل المركز الثالث.