كرم كردي رئيسًا لبعثة المنتخب الأوليمبي في إسبانيا

كرم كردي عضو مجلس اتحاد الكرة كتب - كريم عبد المحسن: اختار مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، د. كرم كردي عضو الجبلاية رئيسا لبعثة المنتخب عضو الجبلاية رئيسا لبعثة المنتخبالأوليمبي في إسبانيا. ويسافر منتخب مصر لإسبانيا يوم 17 مارس المقبل لخوض مباراتين وديتين أمام أمريكا وهولندا.

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