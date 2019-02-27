جلسة خاصة بين جروس ومدافعي الزمالك

كتب - مصطفى جويلي

انفرد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بمدافعي الفريق الأبيض، على هامش معسكر الفريق الذي أقيم خلال الأيام الأخيرة قبل إنهاءه، عقب تأجيل مبارة المقاصة في كأس مصر.

وتحدث جروس مع لاعبيه عن الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباريات الأخيرة، وحرص على تصحيحها من أجل تلاشي تكرارها خلال المباريات المقبلة، خاصة أن الأخطاء الفردية

تسببت في تحقيق نتائج سلبية خلال الآونة الأخيرة، سواء محليا أو إفريقيا.

وكان الثنائي محمود حمدي "الونش"، ومحمد عبدالغني قاد خط الدفاع الزملكاوي خلال آخر مواجهتين، أمام طلائع الجيش في الجولة 23 من مسابقة الدوري المحلي، وبترو أتليتكوا في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وفشل الفريق

في تحقيق الفوز فيهما حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي 2/2، وحسم التعادل نتيجة المباراة الثانية أيضاً بعد أن انتهت بنتيجة 1/1.

وغاب محمود علاء عن المباراتين الأخيرتين للزمالك، نتيجة تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة.

وكان مصدر بالجهاز الفني أكد أن غياب محمود علاء سيستمر، أمام بترو أتليتكو الأنجولي في المباراة المقبلة المحدد لها يوم الأحد الموافق 3 مارس، في الجولة الرابعة من البطولة الإفريقية.

ويطير الزمالك إلى أنجولا يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة بطل أنجولا.