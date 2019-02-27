أشرف صبحي: الشباب هدفنا الرئيس والدولة تدعمهم بكل قوة

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الشباب هم الهدف الرئيسي للوزارة، وهم الإنجاز الحقيقي، لافتا إلى أنه تم دراسة حاجة الشباب، والاستفادة من خبرة المتواجدين من الأساتذه في كافة القطاع من أجل دراسة كافة المتطلبات، وجعل الميزانية تجمع جميع المتطلبات، والاندماج مع مؤسسات الدولة من البيت المصري مرورا بالمدرسة إلى الجامعة

إلى الجامعات.

وأكد الوزير أنه شارك قرابة ٥ ملايين شاب في مصر عن طريق ٢٨١ مشروعا قامت بهم الوزارة في شتى المجالات.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفى الخاص بعرض إنجازات الوزارة والمنعقد حاليا بالمركز الأوليمبي بالمعادي، أن المنتديات الشبابية أثبتت نجاحها بعد اهتمام الرئيس

عبدالفتاح السيسي، ودعمه المستمر للشباب، مشيرا إلى أن المبادرات الشبابية لها دور كبير في دمج الشباب والتواصل معهم.

وعن جائزة شباب الصحفيين أكد الوزير أنه من حق كافة الشباب في أي قطاع أن يتنافسوا تحت مظلة الشباب والرياضة ودعمهم والتواصل معهم، لأنهم في النهاية سيكونوا صانعي الرأي في المستقبل.

واختتم الوزير كلمته بأن الرياضة يجب أن تتواصل مع الصحة والتعليم والتدريب المستمر للشباب من أجل النهوض بمستوياتهم الفنية والاهتمام بمواهبهم.