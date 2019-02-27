محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح أمام واتفورد

كتب: محمد معتز صلاح الدين

يستعد ليفربول لمواجهة واتفورد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح للفوز على واتفورد من أجل تعزيز صدارته مع خصمه العنيد مانشستر سيتي الوصيف، والذي

يبتعد عنه بفارق نقطة، ومواصلة سباق البريمرليج نحو اللقب الغائب منذ عام ١٩٩٠ عن "أنفيلد"، ويدخل ليفربول المباراة وعينه على الثلاث نقاط لا غير.

ويدرس كلوب تشكيل الفريق لمباراة الليلة، وسط

غياب كل من جو جوميز للإصابة وعدم جاهزية لوفرين وشامبرلين بعد، بالإضافة إلى مرض نابي كيتا وشكوك حول مشاركته.

ومن المحتمل أن يدفع بـ:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: ألكسندر أرلوند، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندي روبرتسون

في خط الوسط: جوردن هندرسون، جورجينهو فينالدوم، جيمس ميلنر

في الهجوم: شاكيري، محمد صلاح، ساديو ماني