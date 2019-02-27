غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

كتبت: سارة جاب الله

أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولارى المدير الفنى لنادى ريال مدريد عن القائمة التى سيخوض بها مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدى برشلونة مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو، فى إياب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

واستدعى سولارى 20 لاعبًا لخوض مواجهة برشلونة، وحيث شهدت القائمة غياب إيسكو بقرار فنى، على الرغم

من تعافى اللاعب من إصابة الظهر وظهوره في تدريبات الفريق، وأيضًا غياب المهاجم ماريانو دياز، إبراهيم دياز القادم حديثًا من مانشستر سيتي و خيسوس فاييخو بقرار فنى، بجانب غياب ماركوس يورينتى بسبب الإصابات.

جاءت قائمة ريال مدريد للقاء برشلونة كالتالي...

حراسة المرمى: كورتوا ، نافاس ،

لوكا زيدان

خط الدفاع: مارسيلو ، كارفخال ، ريجيلون ، ناتشو ، فاران ، سيرجيو راموس ، أودريوزولا

خط الوسط: كروس ، مودريتش ، كاسيميرو ، فالفيردى ، سيبايوس ، أسينسيو

خط لهجوم: جاريث بيل ، كريم بنزيما ، فينيسيوس جونيور ، لوكاس فاسكيز .

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذى جمع الناديين أوائل الشهر الحالى فى معقل برشلونة، قد انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكًل منهما، وسجل لوكاس فاسكيز لريال مدريد وتعادل البرازيلى مالكوم للنادى الكتالونى.