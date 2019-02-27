اشرف صبحى وزير الرياضة كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم: نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى ضحايا قطار محطة مصر الذين وافتهم المنية إثر الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم، داعيا الله عز وجل بالرحمة والمغفرة للشهداء ولذويهم بالصبر والسلوان، وبالشفاء العاجل للمصابين. اليوم، داعيا الله عز وجل بالرحمة والمغفرة للشهداء ولذويهم بالصبر والسلوان، وبالشفاء العاجل للمصابين. وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على افتتاح المؤتمر الصحفى الخاص بالوزارة والمنعقد حاليا بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح أبناء الوطن الذين توفوا اليوم بعد حادث أليم بمحطة مصر.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة ينعى ضحايا قطار محطة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.