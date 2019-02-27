التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو بكأس إسبانيا

يستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو، ضمن إياب كأس ملك أسبانيا.
ويسعى الفريق الملكي للفوز على برشلونة من أجل الوصول إلى النهائي وحصد كأس أسبانيامن أجل ضمان حصد بطولة، وسط المستوى المتذبذب نوعيًا من فريق ريال مدريد في هذا الموسم، ويرغب سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق بتحقيق
ويدرس سولاري مدرب الملكي تشكيل فريقه ومن المتوقع أن يدفع بـ:
في حراسة المرمى: ميلنر نافاس
في الدفاع: مارسيلو، فاران، سيرخيو راموس، داني كاربخال
في خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو
في الهجوم: فينيسيوس، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز
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