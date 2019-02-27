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يستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ضمن إياب كأس ملك إسبانيا.
ويسعى برشلونة حامل اللقب، لتخطي عقبة ريال مدريد، بعدالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين، في مباراة الذهاب على ملعب "كامب نو".
ويدرس إرنستو فالفيردي مدرب البرسا التشكيل الذي
في حراسة: تير شتيجن
في الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، لينجليت، خوردي ألبا
في خط الوسط: سيرجي بوسكيتس، أرثور ميلو، إيفان راكيتيتش
في الهجوم: ليو ميسي، لويس سواريز، سيرجيو روبيرتو.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بكأس إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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