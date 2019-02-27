رياضة | قطار المنصورة يبحث عن مواصلة الانتصارات من محطة سيدي سالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطار المنصورة يبحث عن مواصلة الانتصارات من محطة سيدي سالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق المنصوره مباراة هامة ومرتقبة في الجوله العشرون، من دوري الممتاز "ب" خارج ملعبه أمام نظيره سيدي سالم على ملعب استاد كفر الشيخ غداً الخميس في الساعه الثانيه ونصف عصرا بالجولة الـ 20.