رياضة | طاقم تحكيم بوروندي لإدارة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم تحكيم بوروندي لإدارة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين طاقم تحكيم بوروندي لإدارة مباراة الزمالك أمام بترو اتليتكو الأنجولي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود المباراة باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما للساحة ويعاونه كل من جوستافو باجوما و ويلي هابيمانا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع والأخير غي المجموعة برصيد نقطتين في حين يحتل جورماهيا الكيني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط ويأتي بترو أتليتكو الأنجولي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ونصر حسين داي الجزائري في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتجهيز محمود علاء للتواجد في مواجهة الابيض المقبلة امام بترو أتليتكو الأنجولي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحاول طبيب الفريق تجهيز المدافع الدولي للمشاركة مع الزمالك في مباراة بترو الأنجولي بعد إصابته بشد في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة، حيث يرغب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق تواجد علاء في المواجهة المقبلة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره بترو أتليتكو الأنجولي يوم الأحد المقبل في أنجولا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية، حيث يحتل الابيض المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطتين فقط.