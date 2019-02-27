رياضة | سعفان الصغير يتخلف عن السفر مع الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعفان الصغير يتخلف عن السفر مع الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، لوعكة صحية بعد وصوله إلى مطار القاهرة الدولى.
وسيتخلف ” الصغير ” عن السفر مع بعثة الفريق إلى الجزائر بعدما خضع للكشف الطبى من قبل الجهاز الطبى للدراويش.
وتستعد بعثة الفريق للسفر إلى الجزائر فى تمام الثانية والنصف ظهر الأربعاء، إستعدادًا لملاقاة شباب قسنطينة فى إطار الجولة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا.
دخل الغانى ريتشارد بافور والناميبى بنسيون شيلونجو والنيجيرى أودا مارشال ثلاثى الإسماعيلى فى حوار جانبى على هامش إستعداد الفريق للسفر إلى الجزائر.
وتغادر بعثة الدراويش فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم مطار القاهرة الدولى، وذلك إستعدادًا لملاقاة شباب قسنطينة فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريفيا.
وتطرق حديث ” الأفارقة ” حول أهمية هذه المباراة التى تعد صعبة للغايه فى مشوار الدراويش الأفريقى.